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Espreso.tvОбществоВ Умани сняли с выборов действующего мэра Цебрия

В Умани сняли с выборов действующего мэра Цебрия


фото: Укрінформ
В Умани местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в facebook.

По его словам, избирательная комиссия сняла с выборов Александра Цебрия, при этом зарегистрировала кандидатами двух его "клонов-двойников".

"В Черкасской области почти стотысячный город остался без права выбора. В жителей Умани украли право голосовать. Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, тут же зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников. Теперь настоящий мэр гуляет на улице , а на его место баллотируются два чернорабочие, которые изменили фамилии ", - написал Филатов.

Организатором событий в Умани он назвал Антона Яценко.

"Кукловоды и участники известны. Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии" За будущее Коломойского ". Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасской областной организации" БЮТ ", - заявил Филатов.

"Все молчат. Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна. Всех все устраивает. Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, будто порядок", - констатировал Филатов.

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