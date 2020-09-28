Под стенами ЦИК протестуют из-за недопуска мэра Умани к выборам

28 сентября, 2020, 15:34

Митингующие выступают против решения ТИК, зарегистрировавшей двух полных тезок действующего мэра Александра Цебрия, о запрете ему участвовать в местных выборах

Об этом сообщает Укринформ.

Участники акции требуют восстановить нарушенные избирательные права Цебрия и зарегистрировать его для участия в местных выборах. На акции собралось около двух сотен человек.

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Отмечается, что для участия в акции в столицу съехались мэры ряда областных центров - Житомира, Николаева, Черновцов, Кропивницкого.

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Митингующие отправились колонной к Офису президента, где будут требовать у главы государства вмешаться в ситуацию и обеспечить честные выборы.

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Напомним, партия "Демократическая Сокира" заявила об отказе ТИК регистрировать партию на выборы в Киеве

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