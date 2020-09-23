На выборах в Умани зарегистрировали двух полных тезок мэра, - ОПОРА
Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА" .
17 сентября в Уманский городской ТИК подали документы на регистрацию кандидатами на должность городского головы два человека с таким же именем и фамилией, как у действующего городского головы Александра Цебрия. У одного из них совпадает также и отчество - Владимирович. Комиссия зарегистрировала обоих претендентов.
Оба кандидата пришли в ТИК для подачи документов одновременно. Оба - самовыдвиженцы и не являются жителями города Умань или Черкасской области.
По информации из автобиографий, оба кандидата изменили свои имена летом этого года: в июне и в июле.
Комиссия зарегистрировала обоих претендентов на должность городского главы 22 сентября.
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