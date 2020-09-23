На выборах в Умани зарегистрировали двух полных тезок мэра, - ОПОРА

23 сентября, 2020, 16:12

Уманская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр - Александр Цебрий

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА" .

17 сентября в Уманский городской ТИК подали документы на регистрацию кандидатами на должность городского головы два человека с таким же именем и фамилией, как у действующего городского головы Александра Цебрия. У одного из них совпадает также и отчество - Владимирович. Комиссия зарегистрировала обоих претендентов.

Оба кандидата пришли в ТИК для подачи документов одновременно. Оба - самовыдвиженцы и не являются жителями города Умань или Черкасской области.

По информации из автобиографий, оба кандидата изменили свои имена летом этого года: в июне и в июле.

Комиссия зарегистрировала обоих претендентов на должность городского главы 22 сентября.