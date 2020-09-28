Луческу всей душой работает на благо клуба, - экс-форвард "Динамо"
Об этом сообщает телеканал "Футбол".
"От Луческу очень хорошие впечатления. Я на себе почувствовал, что это очень хороший специалист. Я понимаю фанатов, которые настроены негативно. Слова, сказанные ранее, сложно забыть и простить. Надеюсь, они найдут диалог и придут к какому-то консенсусу. Сейчас Луческу всей душой работает на благо киевского "Динамо". Думаю, это огромный бонус всем молодым футболистам. Им нужно слушать каждое его слово, впитывать каждую деталь. Думаю, "Динамо" попало в яблочко с этим назначением", - сказал Кравец.
По информации Sport.ua, 19 сентября, после матча со "Львовом" (3:1) у Кравца и Мирчи Луческу произошел конфликт. Румын выразил игроку свое недовольство, Кравец - ответил и это не понравилось тренеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с футболистом.
Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. Всего на его счету 106 матчей и "бело-синей" футболке и 33 забитых мяча.
За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.
- 20 августа Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо" .
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо" .
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 21 сентября форвард Артем Кравец и киевское "Динамо" договорились о расторжении контракта.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры