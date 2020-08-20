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Espreso.tvСпортВ "Динамо" вернулся футболист сборной Украины

В "Динамо" вернулся футболист сборной Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Стороны заключили контрактное соглашение на два года с опцией продления на год.

Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. В целом на его счету 105 матчей в "бело-синей" футболке и 33 забитых мяча.

Кроме столичного клуба 31-летний форвард успел поиграть за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду" и турецкий "Кайсериспор", за который провел 2 последних сезона, сыграл 53 матча и забил 16 мячей

За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.

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