В "Динамо" вернулся футболист сборной Украины
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Стороны заключили контрактное соглашение на два года с опцией продления на год.
Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. В целом на его счету 105 матчей в "бело-синей" футболке и 33 забитых мяча.
Кроме столичного клуба 31-летний форвард успел поиграть за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду" и турецкий "Кайсериспор", за который провел 2 последних сезона, сыграл 53 матча и забил 16 мячей
За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.
- 20 августа сообщалось, что бразильский вингер Клейтон Да Силва станет новым игроком киевского "Динамо" .
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