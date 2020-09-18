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Espreso.tvСпортУкраинец досрочно покинет польский клуб и присоединится к "Динамо"

Украинец досрочно покинет польский клуб и присоединится к "Динамо"


фото: Shutterstock.com
Украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к "Динамо"

Об этом сообщает meczyki.pl.

Контракт Костевича с "Лехом" должен был завершиться в конце этого года. За полгода до окончания 27-летний футболист заключил предварительный договор с "Динамо" и собирался отправиться в Украину следующей зимой в качестве свободного агента.

Трансфер состоится на несколько месяцев раньше, поскольку стороны договорились о таком решении. Польский клуб в итоге еще и заработает, однако сумма сделки не сообщается.

Владимир Костевич известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".

В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.

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