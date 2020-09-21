"Динамо" выгнало футболиста сборной Украины, с которым подписали контракт месяц назад
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики", - говорится в заявлении клуба.
По информации Sport.ua, после матча со "Львовом" (3:1) у Кравца и Мирчи Луческу произошел конфликт. Румын выразил игроку свое недовольство, Кравец ответил, и это не понравилось тренеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с футболистом.
Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал в основном составе в июне 2007 года. Всего в УПЛ за "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. Всего на его счету 106 матчей в бело-синей футболке и 33 забитых мяча.
Кроме столичного клуба 31-летний форвард успел поиграть за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду" и турецкий "Кайсериспор", за который провел 2 последних сезона, сыграл 53 матча и забил 16 мячей.
За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.
- 20 августа Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо".
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо".
- 19 сентября в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов".
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