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Espreso.tvСпорт"Динамо" выгнало футболиста сборной Украины, с которым подписали контракт месяц назад

"Динамо" выгнало футболиста сборной Украины, с которым подписали контракт месяц назад


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард Артем Кравец и киевское "Динамо" договорились о расторжении контракта

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Такое решение было принято после беседы с главным тренером Мирчей Луческу и президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Руководство киевского клуба пошло навстречу Артему и дало возможность перейти в другую команду, где он сможет получать больше игровой практики", - говорится в заявлении клуба.

По информации Sport.ua, после матча со "Львовом" (3:1) у Кравца и Мирчи Луческу произошел конфликт. Румын выразил игроку свое недовольство, Кравец ответил, и это не понравилось тренеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с футболистом.

Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал в основном составе в июне 2007 года. Всего в УПЛ за "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. Всего на его счету 106 матчей в бело-синей футболке и 33 забитых мяча.

Кроме столичного клуба 31-летний форвард успел поиграть за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду" и турецкий "Кайсериспор", за который провел 2 последних сезона, сыграл 53 матча и забил 16 мячей.

За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.

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