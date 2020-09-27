Врачи рассказали о состоянии курсанта, который выжил во время катастрофы Ан-26

27 сентября, 2020, 15:34

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил во время авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области, находится в состоянии средней тяжести

Об этом сообщает АрмияИнформ .

По словам старшего ординатора травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрия Клапчука, состояние курсанта улучшается.

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"Состояние здоровья курсанта Вячеслава Золочевского, который единственный выжил во время крушения 25 сентября, пока оценивается как средней тяжести, с положительной динамикой, ближе к удовлетворительному", - сказал Клапчук.

Он добавил, что парень чувствует себя хорошо, общается с врачами и родными, в ближайшее время его смогут посетить друзья из университета.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября 2020 года, посетил в Харькове курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба 20-летнего Вячеслава Золочевского, получившего ранения в результате крушения военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева

Вячеслав Золочевский, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, рассказал подробности своего спасения .

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