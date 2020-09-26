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Espreso.tvОбществоПоявились подробности о единственном выжившем в авиакатастрофе в Харьковской области

Появились подробности о единственном выжившем в авиакатастрофе в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 сентября 2020 года, посетил в Харькове курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба 20-летнего Вячеслава Золочевского, получившего ранения в результате крушения военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева

Глава государства прибыл в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, куда госпитализировали раненого курсанта, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV .

Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил президенту, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный находится в сознании.

Золочевский рассказал Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, есть дли у врачей и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи.

"Мы желаем тебе скорейшего выздоровления", - сказал Зеленский, обращаясь к раненому.

Также глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь, отмечается в сообщении.

При этом у себя на Facebook президент навел дополнительные подробности о Вячеславе.

"Ночью Вячеслав опомнился возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, побратимы. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм на поле смерти ", - отметил Зеленский.

 

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