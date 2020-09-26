Появились подробности о единственном выжившем в авиакатастрофе в Харьковской области

26 сентября, 2020, 14:59

Глава государства прибыл в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, куда госпитализировали раненого курсанта, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV .

Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил президенту, что состояние пострадавшего - средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный находится в сознании.

Золочевский рассказал Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, есть дли у врачей и пострадавший все необходимое для оказания медицинской помощи.

"Мы желаем тебе скорейшего выздоровления", - сказал Зеленский, обращаясь к раненому.

Также глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет оказана вся необходимая помощь, отмечается в сообщении.

При этом у себя на Facebook президент навел дополнительные подробности о Вячеславе.

"Ночью Вячеслав опомнился возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, побратимы. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм на поле смерти ", - отметил Зеленский.