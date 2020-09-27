Армения обнародовала видео уничтожения азербайджанских танков и военной техники
27 сентября, 2020, 16:54
Министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения азербайджанской военной техники в районе боевых действий в Нагорном Карабахе
Видео опубликовано на официальном сайте Минобороны Армении .
На видео показывают, как проезжает горящая машина радиолокационного подавления. После этого видно танк, из которого на несколько метров вверх вырываются языки пламени.
На другом видео запечатлены моменты уничтожения танков, рядом с ними видны несколько поврежденных боевых машин.
- Утром 27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия - с привлечением артиллерии и боевой авиации. Есть предварительная информация о жертвах среди гражданских и уничтоженной военной технике с обеих сторон конфликта.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступального характера "по всему фронту" .
- Армения и подконтрольная ей власть Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию .
- Руководители Турции выступили с рядом заявлений по поддержке действий и позиции Баку .
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