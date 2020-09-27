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Espreso.tvМирАрмения обнародовала видео уничтожения азербайджанских танков и военной техники

Армения обнародовала видео уничтожения азербайджанских танков и военной техники


фото: Reuters
Министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения азербайджанской военной техники в районе боевых действий в Нагорном Карабахе

Видео опубликовано на официальном сайте Минобороны Армении .

На видео показывают, как проезжает горящая машина радиолокационного подавления. После этого видно танк, из которого на несколько метров вверх вырываются языки пламени.

На другом видео запечатлены моменты уничтожения танков, рядом с ними видны несколько поврежденных боевых машин.

 

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