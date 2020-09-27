Армения и подконтрольные ей власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
Соответствующая информация появилась на его странице, передает Еспресо.TV.
"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента опубликования", - отметил Пашинян.
По его словам, прикрепленные к армии личные составы должны явиться в территориальные военкоматы.
В свою очередь зависимый от Еревена "президент Нагорного Карабаха" Араик Арутюнян срочно созвал "парламент", где объявил о введении в "республике" военного положения и военных сборах резервного состава, сообщает Kavkaz-Uzel.
Выступая перед "депутатами", Арутюнян уточнил, что данное распоряжение касается "возрастной группы старше 18 лет".
- Утром 27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией впервые за последние четыре с половиной года возобновились полномасштабные боевые действия с привлечением артиллерии и боевой авиации. Есть предварительная информация о жертвах среди гражданских и уничтоженной военной технике с обеих сторон конфликта.
- Баку называет свои действия операцией контрнаступательного характера "по всему фронту".
- В апреле 2016-го Азербайджан также заявлял о контрнаступательной операции.
- Предметом территориального спора между двумя странами являются земли Нагорного Карабаха.
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