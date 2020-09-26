Авиакатастрофа Ан-26: обнародованы имена погибших курсантов и офицеров
Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в facebook.
Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020:
майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,
капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,
капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,
старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,
старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,
прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,
прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,
младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,
солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,
солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,
солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,
солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,
солдат ЗИБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,
солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,
солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,
сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,
солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,
солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,
старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,
солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,
солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,
солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,
солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,
солдат ХОМЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,
старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,
солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту находились 27 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и военнослужащие военной части.
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- Министр обороны Украины Андрей Таран озвучил предварительные причины падения самолета АН-26.
- Сегодня, 26 сентября, в Украине - общегосударственный траур в связи с катастрофой военного самолета Ан-26.
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