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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа Ан-26: обнародованы имена погибших курсантов и офицеров

Авиакатастрофа Ан-26: обнародованы имена погибших курсантов и офицеров


фото: facebook
Обнародованы имена погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской курсантов и офицеров

Об этом сообщает Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в facebook.

Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г.р.,

капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г.р.,

капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г.р.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г.р.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г.р.,

прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г.р.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г.р.,

младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г.р.,

солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г.р.,

солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту ВИЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г.р.,

солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г.р.,

солдат ЗИБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г.р.,

солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г.р.,

солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г.р.,

сержант военной службы по контракту МИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г.р.,

солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г.р.,

солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г.р.,

старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г.р.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г.р.,

солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г.р.,

солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г.р.,

солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г.р.,

солдат ХОМЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г.р.,

старший сержант КОРЧОВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г.р.,

солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г.р.

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