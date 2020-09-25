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Espreso.tvЭкономикаКиевгорстрой принял очередной объект Укрстроя

Киевгорстрой принял очередной объект Укрстроя

Киевгорстрой принял жилой комплекс "Оберег-2" от Укрстроя

Об этом в Facebook сообщил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

"На этот раз "Оберег-2", один из самых ожидаемых со стороны инвесторов. Его не удавалось принять так быстро, как хотелось, были свои объективные причины", - написал Кушнир.

Он добавил, что строительство жилого квартала начнется в ближайшее время.

Напомним, 1 сентября Киевгорстрой принял жилой комплекс "Подол Град" Укрстроя. Как сообщалось ранее, в конце июня "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя".

  • Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое даст возможность приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя".
  • В мае дети инвесторов "Укрстроя" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой".
  • 22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 000 необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.

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