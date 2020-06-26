"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя"

26 июня, 2020, 14:58

"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию жилые комплексы "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первые две секции "Пектораль"

Об этом сообщил глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на странице в Facebook.

"Ввели в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя", которые принял "Киевгорстрой". Это "Солнечная ривьера", "Новомостицкой" и первые две секции ЖК "Пектораль", - написал Кушнир.

Глава "Киевгорстроя" отметил, что вопрос ввода в эксплуатацию всегда был одним из самых острых, в домах уже живут люди и поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно.

По словам Кушнира, специалисты "Киевгорстроя" сделали все возможное и устранили самые незначительные замечания для того, чтобы дома были введены в эксплуатацию.

Кроме того, он отметил, что сейчас поданы документы на часть "Харьковского", а в ближайшее время Инспекция получит пакеты документов по двум другим комплексам, что позволит "Киевгорстрою" принять другие объекты "Укрстроя" и начать выполнение взятых на себя обязанности.