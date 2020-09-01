"Киевгорстрой" принял еще один жилой комплекс "Укрстроя"

1 сентября, 2020, 16:17

"Киевгорстрой" принял жилой комплекс "Подол Град"

Об этом сообщила пресс-служба "Киевгорстроя".

"Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла еще один объект корпорации "Укрбуд" - ЖК "Подол Град", - говорится в сообщении.

По словам главы правления-президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, этот комплекс является 14 из общего количества принятых объектов.

"Сегодня подписано все необходимые документы, чтобы "Киевгорстрой" мог принять и начать выполнение строительных работ и ЖК "Подол Град", - цитирует пресс-служба слова Кушнира.

Кушнир добавил, что в ближайшее время ожидается принятие еще одного жилого комплекса - "Согласие".

В пресс-службе отметили, что следующий шаг в процессе завершения передачи объектов "Укрстроя" за Министерством обороны. В частности, необходимо подписать документы по жилому комплексу "Волшебный город" и провести встречу с инвесторами по жилого комплекса "Art House".

В пресс-службе напомнили, что сейчас "Киевгорстрой" в целом принял 14 объектов корпорации "Укрстроя". В частности, жилые комплексы "Пектораль", "Новомостицкой", "Солнечная ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Гвардейский", "Freedom", "Lake house", "Twin house", "Urban park", "Академ Парк", "Шевченковский", "Подол Град". При этом, три из жилых комплексов уже введены в эксплуатацию, а на два жилых комплекса получен почтовый адрес.

Как сообщалось ранее, в конце июня "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрстроя".

Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое даст возможность приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя".

В мае дети инвесторов "Укрстроя" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрстроя" компанией "Киевгорстрой".

22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 000 необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.

Кличко ответил Зеленскому по "Укрстрою".

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