Недострои "Укрбуда": правительство дало старт процессу завершения строительства, - Шмыгаль

17 июня, 2020, 17:48

Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое позволит приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя"

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Правительство 15 июня провел встречу с группой инвесторов жилых комплексов "Укрбуда", где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки.

"Сегодня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект соглашения для заключения необходимых договоров, что позволит завершить строительство объектов", - написал он.