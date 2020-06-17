Недострои "Укрбуда": правительство дало старт процессу завершения строительства, - Шмыгаль
17 июня, 2020, 17:48
Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое позволит приступить к решению вопроса недостроев "Укрстроя"
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Правительство 15 июня провел встречу с группой инвесторов жилых комплексов "Укрбуда", где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки.
"Сегодня Кабмин поддержал проект распоряжения, который дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект соглашения для заключения необходимых договоров, что позволит завершить строительство объектов", - написал он.
- В конце мая дети инвесторов "Укрбуда" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрсбуда" компанией "Киевгорстрой".
- 22 мая 2020 петиция инвесторов жилых комплексов "Укрбуда" набрала 25 тысяч необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.
- Кличко ответил Зеленскому по "Укрбуду".
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