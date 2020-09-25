Падение самолета на Харьковщине: есть погибшие, - глава ОГА
25 сентября, 2020, 21:48
В результате падения самолета в Харьковской области есть погибшие
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.
"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал он.
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