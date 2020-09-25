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Espreso.tvОбществоПадение самолета на Харьковщине: есть погибшие, - глава ОГА

Падение самолета на Харьковщине: есть погибшие, - глава ОГА

В результате падения самолета в Харьковской области есть погибшие

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в Telegram.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - написал он.

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