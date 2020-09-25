Падение самолета на Харьковщине будет расследовать государственная комиссия
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента Украины.
"Вечером 25 сентября во Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет ", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы ", - добавили в пресс-службе.
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