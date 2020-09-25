Шмыгаль назвал состав комиссии, которая будет расследовать обстоятельства падения самолета Ан-26 в Харьковской области
25 сентября, 2020, 22:34
В правительстве создана комиссия по оказанию помощи всем пострадавшим в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим", - написал он.
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В состав комиссии войдут:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак,
- министр внутренних дел Арсен Аваков,
- министр обороны Андрей Таран,
- глава ГСЧС Николай Чечеткин,
- глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Шмыгаль также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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