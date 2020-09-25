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Espreso.tvОбществоШмыгаль назвал состав комиссии, которая будет расследовать обстоятельства падения самолета Ан-26 в Харьковской области

Шмыгаль назвал состав комиссии, которая будет расследовать обстоятельства падения самолета Ан-26 в Харьковской области


фото: t.me/Denys_Smyhal
В правительстве создана комиссия по оказанию помощи всем пострадавшим в результате падения военного самолета Ан-26 на Харьковщине

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"По поручению президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим", - написал он.

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В состав комиссии войдут:

  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак,
  • министр внутренних дел Арсен Аваков,
  • министр обороны Андрей Таран,
  • глава ГСЧС Николай Чечеткин,
  • глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Шмыгаль также выразил соболезнования родным и близким погибших.

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