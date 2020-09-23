Если Лукашенко снесут, то следующий Путин - это лишь вопрос времени, - Климкин

23 сентября, 2020, 20:39

Тотальной власти Владимира Путина в России придет конец, если белорусы лишат власти Александра Лукашенко

Такое мнение высказал эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.

"Путин не может обойти вниманием вопрос Беларуси. Ведь он готовится торговаться с Западом о снятии санкций. И если Лукашенко лишат власти, то тогда для Путина возникает вопрос: а почему его не снесли из власти? Именно поэтому, Лукашенко - это марионетка в его руках и он любым, даже силом ударом, будет подавлять протесты. В Сочи именно такой план подробно обсуждали. Можете в этом не сомневаться ", - отметил Климкин.

Также экс-министр считает, что Лукашенко зря пытается воплощать планы Путина по урегулированию ситуации.

"Лукашенко пытается сбить темп развития событий. А именно протестов. Для него люди на улицах являются головной болью. Он считает, что если протесты утихнут, то в вопросе его легитимности не возникнет никаких споров. Но этого не будет, можете не сомневаться", - сказал Климкин.