Турецкий клуб объявил о трансфере форварда сборной Украины
Об этом сообщает официальный twitter "Коньяспора".
Стороны подписали контрактное соглашение на 2 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются.
По информации Sport.ua, после матча со "Львовом" (3:1) у Кравца и Мирчи Луческу произошел конфликт. Румын выразил игроку свое недовольство, Кравец - ответил и это не понравилось тренеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с футболистом.
Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. Всего на его счету 106 матчей в "бело-синей" футболке и 33 забитых мяча.
За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.
İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 22, 202
- 20 августа Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо".
- 18 сентября сообщалось, что украинский защитник польского "Леха" Владимир Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо".
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 21 сентября форвард Артем Кравец и киевское "Динамо" договорились о расторжении контракта.
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