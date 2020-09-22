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Espreso.tvСпортТурецкий клуб объявил о трансфере форварда сборной Украины

Турецкий клуб объявил о трансфере форварда сборной Украины


фото: twitter.com/konyaspo
Украинский форвард Артем Кравец стал игроком турецкого "Коньяспора"

Об этом сообщает официальный twitter "Коньяспора".

Стороны подписали контрактное соглашение на 2 года. Финансовые условия трансфера не сообщаются.

По информации Sport.ua, после матча со "Львовом" (3:1) у Кравца и Мирчи Луческу произошел конфликт. Румын выразил игроку свое недовольство, Кравец - ответил и это не понравилось тренеру. После разговора Луческу с Игорем Суркисом было принято решение разорвать двухлетний контракт с футболистом.

Артем Кравец - воспитанник "Динамо". Дебютировал за основной состав в июне 2007 года. Всего в УПЛ "Динамо" форвард провел 65 матчей и забил 26 мячей. Всего на его счету 106 матчей в "бело-синей" футболке и 33 забитых мяча.

За национальную сборную Украины Кравец провел 23 матча, забил 8 мячей.

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