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Espreso.tvСпортТренера "Ворсклы" признали лучшим в УПЛ

Тренера "Ворсклы" признали лучшим в УПЛ


фото: vorskla.com.ua
Юрий Максимов признан лучшим тренером 3-го тура Украинской Премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Максимов получил от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4,8 из 5 возможных, что является лучшим показателем среди специалистов в 3-м туре УПЛ.

51-летний Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 24 матча, получила 12 побед, 5 раз сыграла вничью и 7 проиграла. В прошлом сезоне полтавчане вышли в финал Кубка Украины.

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