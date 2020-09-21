Тренера "Ворсклы" признали лучшим в УПЛ
21 сентября, 2020, 12:18
Юрий Максимов признан лучшим тренером 3-го тура Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
Максимов получил от Всеукраинского объединения тренеров по футболу средний балл 4,8 из 5 возможных, что является лучшим показателем среди специалистов в 3-м туре УПЛ.
51-летний Юрий Максимов возглавил "Ворсклу" в ноябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 24 матча, получила 12 побед, 5 раз сыграла вничью и 7 проиграла. В прошлом сезоне полтавчане вышли в финал Кубка Украины.
- 9 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте.
- Также "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 20 сентября "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Зарю".
- "Колос" одолел "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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