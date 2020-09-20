УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 3-го тура
20 сентября, 2020, 22:30
По итогам 3-го тура чемпионата Украины лидерство в турнирной таблице сохранила полтавская "Ворскла"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 3-м туре Премьер-лиги "Ворскла" победила в гостях "Александрию" 2:0, набрала 9 очков и сохранила лидерство. На вторую позицию вышло "Динамо", которое обыграло на своем поле "Львов" - 3:1 - и набрало 7 пунктов.
Третьим стал "Колос", который на выезде одолел "Рух" - 2:1 - и теперь имеет 6 баллов.
"Шахтер" 20 сентября сыграл вничью с "Зарей" 2:2 и с 7 очками идет лишь седьмым.
- 9 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте.
- Также "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
- 20 сентября "Шахтер" в гостях не смог переиграть "Зарю" .
- "Колос" одолел "Рух" и вышел на третье место в турнирной таблице.
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