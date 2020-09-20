"Олимпик" разгромил "Минай" в чемпионате Украины
20 сентября, 2020, 15:54
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве победил "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Олимпик" на 29-й минуте вывел вперед Максим Тейшейра. На 60-й минуте преимущество дончан увеличил Шахаб Захедитабар. Через 7 минут иранец сделал дубль и довел счет до разгромного.
"Олимпик" победил "Минай" 3:0, набрал 6 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. "Минай" имеет 3 пункта и идет седьмым.
Чемпионат Украины
3-й тур
20 сентября
"Олимпик" - "Проходи" 3:0
Голы: Тейшейра, 29, Захедитабар, 60, 67
- Напомним, 18 сентября "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1.
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице.
- Кроме того, в субботу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с "Десной".
- "Динамо" на своем поле победило "Львов" .
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