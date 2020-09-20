"Олимпик" разгромил "Минай" в чемпионате Украины

20 сентября, 2020, 15:54

В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в Киеве победил "Минай"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Олимпик" на 29-й минуте вывел вперед Максим Тейшейра. На 60-й минуте преимущество дончан увеличил Шахаб Захедитабар. Через 7 минут иранец сделал дубль и довел счет до разгромного.

"Олимпик" победил "Минай" 3:0, набрал 6 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. "Минай" имеет 3 пункта и идет седьмым.

Чемпионат Украины

3-й тур

20 сентября

"Олимпик" - "Проходи" 3:0

Голы: Тейшейра, 29, Захедитабар, 60, 67

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