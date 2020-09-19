"Ингулец" отобрал очки у "Десны" в чемпионате Украины
19 сентября, 2020, 18:52
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с «Десной»
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Кропивницком, где проводит свои матчи новичок Премьер-лиги, черниговцев вперед на 49-й минуте вывел Андрей Гитченко.
"Ингулец" забил в ответ на 57-й минуте - отличился Николоз Сичинава.
"Десна" сыграла с "Ингульцом" вничью 1:1, набрала 5 очков и занимает третье место.
"Ингулец" с 2 пунктами на 10-м.
Чемпионат Украины
3-й тур
19 сентября
"Ингулец" - "Десна" 1:1
Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49
- Напомним, 18 сентября "Мариуполь" победил "Днепр-1" со счетом 2:1.
- 19 сентября во 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" победила в гостях "Александрию" и осталась на первом месте в турнирной таблице.
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