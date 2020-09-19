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Espreso.tvСпорт"Ингулец" отобрал очки у "Десны" в чемпионате Украины

"Ингулец" отобрал очки у "Десны" в чемпионате Украины


фото: facebook.com/fcIngulets
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" на своем поле сыграл вничью с «Десной»

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Кропивницком, где проводит свои матчи новичок Премьер-лиги, черниговцев вперед на 49-й минуте вывел Андрей Гитченко.

"Ингулец" забил в ответ на 57-й минуте - отличился Николоз Сичинава.

"Десна" сыграла с "Ингульцом" вничью 1:1, набрала 5 очков и занимает третье место.

"Ингулец" с 2 пунктами на 10-м.

Чемпионат Украины

3-й тур

19 сентября

"Ингулец" - "Десна" 1:1

Голы: Сичинава, 57 - Гитченко, 49

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