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Espreso.tvСпорт"Арис" - "Колос": где смотреть дебютный матч украинского клуба в еврокубках

"Арис" - "Колос": где смотреть дебютный матч украинского клуба в еврокубках


фото: koloskovalivka.com
17 сентября "Колос" из Коваливки матчем против греческого "Ариса" в квалификации Лиги Европы дебютирует в еврокубках

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч против "Ариса" в Салониках станет для команды из села Коваливка Киевской области, дебютным в еврокубках. "Колос" получил право выступить в Лиге Европы впервые в истории.

Греческий и украинский клубы определят победителя во втором квалификационном раунде в одном матче.

Если команда Руслана Костишина выйдет в третий раунд отбора, то встретится с хорватской "Риекой".

Лига Европы

2-й квалификационный раунд

17 сентября

"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина)

Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"

Начало - 21:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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