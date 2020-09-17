"Арис" - "Колос": где смотреть дебютный матч украинского клуба в еврокубках
17 сентября, 2020, 09:35
17 сентября "Колос" из Коваливки матчем против греческого "Ариса" в квалификации Лиги Европы дебютирует в еврокубках
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч против "Ариса" в Салониках станет для команды из села Коваливка Киевской области, дебютным в еврокубках. "Колос" получил право выступить в Лиге Европы впервые в истории.
Греческий и украинский клубы определят победителя во втором квалификационном раунде в одном матче.
Если команда Руслана Костишина выйдет в третий раунд отбора, то встретится с хорватской "Риекой".
Лига Европы
2-й квалификационный раунд
17 сентября
"Арис" (Греция) - "Колос" (Украина)
Салоники, стадион "Клеантис Викелидис"
Начало - 21:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели АЗ благодаря нейтрализации сильных сторон нидерландского клуба.
- Тренер АЗ Арне Слот заявил, что причиной поражения голландцев от "Динамо" стала плохая реализация моментов.
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