"Динамо" узнало соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
15 сентября, 2020, 23:23
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов бельгийский "Гент" победил австрийский "Рапид" со счетом 2:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За бельгийский клуб отличились немец Никлас Дорш и украинец Роман Яремчук. А за австрийцев забил только 17-летний Юсуф Демир.
Именно с "Гентом" киевское "Динамо" сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Рапид" следующий сезон проведет в Лиге Европы.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
15 сентября
"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия) 2:1
Голы: Дорш, 36, Яремчук, 59 (пен.) - Демир, 90 + 3
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2:0 .
- В параллельном матче греческий ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.
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