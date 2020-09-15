"Динамо" узнало соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

15 сентября, 2020, 23:23

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов бельгийский "Гент" победил австрийский "Рапид" со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За бельгийский клуб отличились немец Никлас Дорш и украинец Роман Яремчук. А за австрийцев забил только 17-летний Юсуф Демир.

Именно с "Гентом" киевское "Динамо" сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. "Рапид" следующий сезон проведет в Лиге Европы.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия) 2:1

Голы: Дорш, 36, Яремчук, 59 (пен.) - Демир, 90 + 3