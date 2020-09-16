Тренер АЗ назвал причины поражения от "Динамо"

16 сентября, 2020, 09:15

Главный тренер АЗ Арне Слот заявил, что причиной поражения голландцев от "Динамо" стала плохая реализация моментов

Об этом Слот заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения от киевлян в третьем квалификационном раунде Лищы чемпионов, сообщает официальный сайт "Динамо" .

По его словам, на игру АЗ повлиял гол, пропущенный в начале второго тайма.

"После него" Динамо "отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, через что мы обнажали тылы, что позволило" Динамо "ловить нас на контратаках. В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло . Относительно пропущенных голов, нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты ", - сказал Слот.

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