Тренер АЗ назвал причины поражения от "Динамо"
Об этом Слот заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения от киевлян в третьем квалификационном раунде Лищы чемпионов, сообщает официальный сайт "Динамо" .
По его словам, на игру АЗ повлиял гол, пропущенный в начале второго тайма.
"После него" Динамо "отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, через что мы обнажали тылы, что позволило" Динамо "ловить нас на контратаках. В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло . Относительно пропущенных голов, нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты ", - сказал Слот.
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "Динамо" одолело АЗ благодаря нейтрализации сильных сторон нидерландского клуба.
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