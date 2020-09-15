"Динамо" уверенно обыграло АЗ и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов

15 сентября, 2020, 21:54

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 49-й минуте, когда после передачи Виталия Буяльского Жерсон Родригес переправил мяч в сетку ворот. На 86-й Николай Шапаренко точно пробил головой.

В плей-офф раунде "Динамо" сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встречаются сегодня. Матч в Бельгии начался в 21:30.

Поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в одноматчевом формате. В плей-офф команды сыграют дважды.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

15 сентября

"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 2: 0

Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90 + 1), Жерсон Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена, Супряга (Вербич, 74)

АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Коопмейнерс, Вийндаль, Класи, Де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Гудмундссон (Идриусси, 58), Боаду, Стенгс

Предупреждение: Буяльский, 15, Родригес, 19 Стенгс, 33, Класи, 83, Кендзера, 85, Идрисса, 85.