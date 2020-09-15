"Динамо" уверенно обыграло АЗ и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 49-й минуте, когда после передачи Виталия Буяльского Жерсон Родригес переправил мяч в сетку ворот. На 86-й Николай Шапаренко точно пробил головой.
В плей-офф раунде "Динамо" сыграет против победителя пары "Гент" - "Рапид", которые также встречаются сегодня. Матч в Бельгии начался в 21:30.
Поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в одноматчевом формате. В плей-офф команды сыграют дважды.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
15 сентября
"Динамо" (Украина) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 2: 0
Голы: Родригес, 49, Шапаренко, 86
"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко (Леднев, 90 + 1), Жерсон Родригес, Буяльский (Андриевский, 79), Де Пена, Супряга (Вербич, 74)
АЗ: Бизот, Свенссон, Влаар (Сугавара, 79), Коопмейнерс, Вийндаль, Класи, Де Вит, Мидтше (Дрейф, 66), Гудмундссон (Идриусси, 58), Боаду, Стенгс
Предупреждение: Буяльский, 15, Родригес, 19 Стенгс, 33, Класи, 83, Кендзера, 85, Идрисса, 85.
- 31 августа стало известно, что в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ .
- 11 сентября главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил 31 футболиста на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов .
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