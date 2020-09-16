Луческу назвал составляющие победы "Динамо" над АЗ

16 сентября, 2020, 08:13

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что "Динамо" одолело АЗ благодаря нейтрализации сильных сторон нидерландского клуба

Об этом румынский тренер заявил на послематчевой пресс конференции, сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Луческу, киевляне переиграли соперника тактически и нивелировали его сильные стороны.

"Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, заманивая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот ", - рассказал Луческу.

Он добавил, что "Динамо" выполнило план на игру и заставило нидерландцев во втором тайме открыться.

"В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпения, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и произошло. Спасибо ребятам за выполнение всех подсказок и сумасшедшей самоотдаче, терпения и полученный результат" , - сказал Луческу.

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