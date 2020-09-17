Офис президента: "Юрченко потерял этические основания быть депутатом Рады"

17 сентября, 2020, 11:45

17 сентября в Офисе президента повторно отреагировали на записи НАБУ, где нардеп-"слуга" Александр Юрченко якобы торговался за поправки к законопроекту

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

"Что больше всего возмущает в поведении депутата Александра Юрченко, то это дерзость в общении - его, а вместе с ним и его помощника, пусть и неофициального", - заявили в ОПУ.

Там отметили, что НАБУ зафиксировало, как господин Юрченко "в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года."

"Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал "героем" того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости до взяточничества - всегда один шаг", - добавили в Офисе президента.

В ведомстве отметили, что сознательно оставляют в стороне правовую составляющую истории с Юрченко.

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"Не в наших полномочиях предоставлять сугубо юридическую оценку материалам уголовных производств, собранным доказательствам. Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть - не место для "плюшек" , - подчеркнули в ОПУ.

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У Зеленского ожидают, что "экс-слуга" Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и ОГПУ для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов.

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"Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с Генеральным прокурором, как этого требует действующее процессуальное законодательство", - добавили в ведомстве.

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"Еще раз подчеркиваем: кем бы ни был подозреваемый в коррупции, должно быть проведено полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - отметили в Офисе.

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