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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга" Юрченко напишет заявление о выходе из фракции, - Качура

Нардеп-"слуга" Юрченко напишет заявление о выходе из фракции, - Качура

Народный депутат из правящей фракции "Слуга народа" Александр Юрченко напишет заявление о выходе из фракции

Об этом сообщил в сети Telegram другой депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга народа" до решения ситуации с "взяткой помощника", - написал Качура по итогам заседания фракции.

Укринформ сообщает, что в кулуарах заседания фракции Качура отметил, что "Слуга народа" не исключает вероятности вернуть Юрченко в свой состав.

"Первая часть заседания фракции сложилась из того, что Арахамия, это председатель нашей фракции, заявил, что господин Юрченко самостоятельно выйдет из фракции до конца этого кейса со взятками его помощников... Это правильный политический подход. Если он сейчас выйдет из фракции, до момента пока решится этот вопрос, и докажет, что действительно всего этого не было, что он не имеет к этому отношения, то, возможно, потом мы его и примем через некоторое время обратно во фракцию. Но сейчас было озвучено, что Юрченко уже сам подал руководству фракции заявление о выходе из фракции "Слуга народа", - пояснил Качура.

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