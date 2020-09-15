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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента назвали "уместным" заявление нардепа-слуги Юрченко о выходе из фракции

В Офисе президента назвали "уместным" заявление нардепа-слуги Юрченко о выходе из фракции

В Офисе президента выразили надежду, что екс-слуга Александр Юрченко будет сотрудничать со следователями Национального антикоррупционного бюро и Офисом генпрокурора

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Как сообщил Офису Президента председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Александр Юрченко, по которому в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии", - отметили в ОПУ.

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В Офисе президента назвали такое решение уместным:

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"Надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства"

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