В Офисе президента назвали "уместным" заявление нардепа-слуги Юрченко о выходе из фракции
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Как сообщил Офису Президента председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Александр Юрченко, по которому в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии", - отметили в ОПУ.
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В Офисе президента назвали такое решение уместным:
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"Надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства"
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