Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с правом залога в 1,55 млн грн

15 сентября, 2020, 19:28

15 сентября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Ольга Саландяк постановила арестовать помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко с правом залога

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на трансляцию заседания на YouTube.

В ходе заседания детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор САП просили взять под стражу Фищенко.

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Альтернативой ареста органы правопорядка предлагали 5 млн грн залога с возложением ряда обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".

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