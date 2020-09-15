Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с правом залога в 1,55 млн грн
Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на трансляцию заседания на YouTube.
В ходе заседания детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор САП просили взять под стражу Фищенко.
Читайте также: В Офисе президента назвали "уместным" заявление нардепа-слуги Юрченко о выходе из фракции
Альтернативой ареста органы правопорядка предлагали 5 млн грн залога с возложением ряда обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Смотрите также: Взятка нардепу-"слуге" Юрченко: помощнику объявили подозрение, НАБУ обнародовало видеоматериалы
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти