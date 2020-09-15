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Espreso.tvОбществоСуд арестовал помощника нардепа Юрченко с правом залога в 1,55 млн грн

Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с правом залога в 1,55 млн грн


фото: Скріншот засідання суду - Олег Новіков
15 сентября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Ольга Саландяк постановила арестовать помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко с правом залога

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на трансляцию заседания на YouTube.

В ходе заседания детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор САП просили взять под стражу Фищенко.

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Альтернативой ареста органы правопорядка предлагали 5 млн грн залога с возложением ряда обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".

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