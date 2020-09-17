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Espreso.tvОбществоВзятка нардепу-"слуге" Юрченко: Венедиктова подписала подозрение, - Лещенко

Взятка нардепу-"слуге" Юрченко: Венедиктова подписала подозрение, - Лещенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал он.

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Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".

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