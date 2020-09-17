Взятка нардепу-"слуге" Юрченко: Венедиктова подписала подозрение, - Лещенко
17 сентября, 2020, 07:38
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, чьего помощника поймали на взятке
Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.
"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал он.
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Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что объявит о подозрении нардепу Юрченко, при условии, если " будет достаточно оснований ".
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