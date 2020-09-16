Определились даты матчей "Динамо" против "Гента" в плей-офф ЛЧ
16 сентября, 2020, 10:46
"Динамо" сыграет против бельгийского "Гента" в плей-офф Лиги чемпионов 22 и 29 сентября
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Первая встреча за выход на групповой раунд Лиги чемпионов состоится 22 сентября в Генте.
Ответный матч запланирован на 29 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Победитель противостояния попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.
- 15 сентября в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило "АЗ Алкмар" со счетом 2: 0 .
- Соперником "Динамо" в плей-офф главного еврокубка станет бельгийский "Гент" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели АЗ благодаря нейтрализации сильных сторон нидерландского клуба.
- Тренер АЗ Арне Слот заявил, что причиной поражения голландцев от "Динамо" стала плохая реализация моментов .
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