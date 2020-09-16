Определились даты матчей "Динамо" против "Гента" в плей-офф ЛЧ

16 сентября, 2020, 10:46

"Динамо" сыграет против бельгийского "Гента" в плей-офф Лиги чемпионов 22 и 29 сентября

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Первая встреча за выход на групповой раунд Лиги чемпионов состоится 22 сентября в Генте.

Ответный матч запланирован на 29 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Победитель противостояния попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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