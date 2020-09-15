"Красная" зона карантина: горсовет Ивано-Франковска решил открыть школы со следующего понедельника

15 сентября, 2020, 15:29

Решением горсовета с 21 сентября в школы пойдут ученики младших классов, с 28 - остальные школьники

Соответствующее решение горсовет Ивано-Франковска принял на внеочередной сессии, передает "Укринформ".

"Решили .... с 15 сентября продолжить открытие и обеспечение работы учреждений дошкольного образования (перечень прилагается), с 21 сентября обеспечить работу начальных школ, в том числе и структурных подразделений начальной школы, учащихся 1-4 классов (перечень прилагается).... С 28 сентября снабдить работу учреждений общего и среднего образования, гимназий и лицеев, учащихся 5-9 и 10-12 классов школьного и внешкольного образования ", - говорится в решении горсовета "Об обеспечении права на образование жителям Ивано-Франковской городской территориальной общины".

Депутаты решением постановили, что ответственность за состояние здоровья детей возложена на их родителей или тех, кто их заменяет. При этом родители имеют право обратиться в учреждение образования по дистанционному обучению ребенка и получить его реализацию.

Депутаты горсовета призвали правоохранителей воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Если же директорам дошкольных и учебных заведений придется обжаловать действия полиции в судах, городской совет обещает оказать им юридическое сопровождение.

Ранее сообщалось, что власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады , несмотря на решение центральной власти по "красной" зоне карантина.

Впоследствии, Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны.

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