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Espreso.tvОбществоИвано-Франковский горсовет в суде оспаривает разделение Украины на карантинные зоны

Ивано-Франковский горсовет в суде оспаривает разделение Украины на карантинные зоны

Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

В частности, речь идет о пунктах 1-36 постановления правительства №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.

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