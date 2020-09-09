Ивано-Франковский горсовет в суде оспаривает разделение Украины на карантинные зоны

9 сентября, 2020, 18:52

Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

В частности, речь идет о пунктах 1-36 постановления правительства №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Читайте также: Горсовет Черновцов будет обжаловать в суде включение в "красную" зону карантина

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.