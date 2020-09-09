Ивано-Франковский горсовет в суде оспаривает разделение Украины на карантинные зоны
9 сентября, 2020, 18:52
Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны
Об этом сообщает Судебная власть Украины.
В частности, речь идет о пунктах 1-36 постановления правительства №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому иску.
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