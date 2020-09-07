В Ивано-Франковске дети пойдут в школу в сентябре, несмотря на "красную" зону карантина, - мэр

7 сентября, 2020, 12:20

Власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти относительно "красной" зоны карантина

Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передает " РБК-Украина ".

"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.