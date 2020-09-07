В Ивано-Франковске дети пойдут в школу в сентябре, несмотря на "красную" зону карантина, - мэр
7 сентября, 2020, 12:20
Власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти относительно "красной" зоны карантина
Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передает " РБК-Украина ".
"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.
По его словам, дети пойдут в сады и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение.
Отметим, если регион находит в "красной зоне", то дети переходят на дистанционное обучение.
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