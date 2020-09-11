"Красная" зона карантина: в Ивано-Франковске с 14 сентября откроют детсады, - мэр

11 сентября, 2020, 13:36

В Ивано-Франковске с 14 сентября открываются детские сады и начинается дистанционное обучение в школах, несмотря на то что город останется в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"Мы приняли решение и с понедельника начинаем запуск наших детских садов и поэтапно выходим из карантина. По поводу школ, мне бы очень хотелось, чтобы их открыли, но из-за "красной" зоны с понедельника мы переходим на дистанционное обучение", - отметил Марцинкив.

Мэр Франковска также призвал горожан с пониманием отнестись к такому решению. Он также отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 в городе значительно улучшились.

Ранее сообщалось, что власти Ивано-Франковска принял решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти по поводу "красной" зоны карантина.

Впоследствии, Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров о разделе Украины на карантинные зоны.

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