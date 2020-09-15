Нападение на Балуха: полиция рассматривает четыре версии, - Сущенко

15 сентября, 2020, 07:33

Следователи рассматривают четыре основные версии избиения экс-заключенного Кремля Владимира Балуха

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко в Facebook.

Главные версии: несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

"Отдельные обстоятельства этого драматического инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии остаются рабочими и отрабатываются", - написал Сущенко.

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По его словам, судебно-медицинская экспертиза не завершена и от нее зависит все расследование.

"Следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать", - сообщил Сущенко.

Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балуха совершили нападение. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее сообщалось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.