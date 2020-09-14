Состояние Балуха стабильно тяжелое, очень важны 7-10 сутки, - Геращенко о данных от врачей

14 сентября, 2020, 11:45

По состоянию на 14 сентября, на 7 день после нападения, экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в медикаментозном сне

Об этом рассказала в Facebook нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей В. Балуха:" Состояние стабильно тяжелое. Для пациента и нас очень важны 7-10 сутки. Пациент всем обеспечен, делаем все необходимое ", - отметила Геращенко.

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Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балух случился приступ. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее повидомляось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.

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