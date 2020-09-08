Экс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов

8 сентября, 2020, 15:24

Бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку

Об этом сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов в Facebook.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое", - написал Сенцов.

Он добавил, что у Балуха переломы руки и ключицы. Угрозы жизни экс-узника Кремля нет.