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Espreso.tvОбществоЭкс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов

Экс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов


фото: rfe
Бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку

Об этом сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов в Facebook.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое", - написал Сенцов.

Он добавил, что у Балуха переломы руки и ключицы. Угрозы жизни экс-узника Кремля нет.

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