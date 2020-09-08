Экс-узника Кремля Балуха избили ночью, он в больнице в тяжелом состоянии, - Сенцов
8 сентября, 2020, 15:24
Бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку
Об этом сообщил режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов в Facebook.
"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое", - написал Сенцов.
Он добавил, что у Балуха переломы руки и ключицы. Угрозы жизни экс-узника Кремля нет.
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