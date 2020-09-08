Владимира Балуха обокрали во время нападения, - полиция

8 сентября, 2020, 16:42

По информации, которую экс-политзаключенный Владимир Балух предоставил полиции, во время нападения у него отобрали телефон и банковскую карточку

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

В полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12:00 дня. Мужчину избили на территории киевского "Гидропарка". У Владимира Балуха украли телефон и банковскую карточку.

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Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства происшествия. Они ждут разрешение врачей.

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Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.

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