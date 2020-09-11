Балух перенес тяжелую операцию, он в медикаментозном сне, - Сенцов

Об этом сообщает "Еспресо.Захид" .

"Но Балух не в коми, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", - отметил он.

По словам Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией за украинский язык.

"Но та ли это компания, или кто-то другой - следует выяснить", - добавил он.

Напомним, что нападение на Владимира Балуха произошло в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке.

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