Балух находится в стабильно тяжелом состоянии, но без ухудшения, - Геращенко

"От врачей Балуха, с которыми мы на постоянном контакте, и от которых каждое утро получаем обновленную информацию: "Пациент стабильно - тяжелый, но без ухудшения. Лечение продолжается", - написала она.

Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балуха совершено нападение. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.

Ранее сообщалось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb