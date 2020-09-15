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Espreso.tvОбществоБалух находится в стабильно тяжелом состоянии, но без ухудшения, - Геращенко

Балух находится в стабильно тяжелом состоянии, но без ухудшения, - Геращенко


фото: rbc.ua
Состояние экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха, на 8 день после нападения, врачи оценивают, как стабильно тяжелое

Об этом рассказала в Facebook нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"От врачей Балуха, с которыми мы на постоянном контакте, и от которых каждое утро получаем обновленную информацию: "Пациент стабильно - тяжелый, но без ухудшения. Лечение продолжается", - написала она.
  • Напомним, в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке на Балуха совершено нападение. После этого он перенес сложную операцию на голове и был введен в состояние медикаментозного сна.
  • Ранее сообщалось, что у Владимира Балуха после избиения исчезли телефон и банковская карта.

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