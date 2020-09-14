В ГБР заявили, что Богдан на допросе отрицал наличие доказательств контактов ОП с Россией
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В Государственном бюро расследований рассказали, что следователь учреждения провел допрос Андрея Богдана качестве свидетеля по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в четырехчасовом интервью Дмитрию Гордону.
Читайте также: ГБР вызывает Богдана на допрос из-за заявлений в интервью Гордону о возможных договоренностях с РФ по Крыму и авиасообщение
"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", - отметили в ГБР.
Читайте также: "Хочу поговорить и понять, в каком качестве меня вызвали" Богдан пришел на допрос в ГБР
Отмечается, что на официальном допросе ексголова офиса президента Андрей Богдан заявил, что информацией о контактах чиновников ОП с Россией не обладает и отметил, что подтверждений и доказательств этого у него нет.
Читайте также: Разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам"
Андрей Богдан сказал следователю ГБР, что о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и материалов СМИ.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка