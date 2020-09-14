В ГБР заявили, что Богдан на допросе отрицал наличие доказательств контактов ОП с Россией

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Государственном бюро расследований рассказали, что следователь учреждения провел допрос Андрея Богдана качестве свидетеля по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в четырехчасовом интервью Дмитрию Гордону.

"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", - отметили в ГБР.

Отмечается, что на официальном допросе ексголова офиса президента Андрей Богдан заявил, что информацией о контактах чиновников ОП с Россией не обладает и отметил, что подтверждений и доказательств этого у него нет.

Читайте также: Разрушил один телефонный звонок человека из ближайшего окружения президента - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам"

Андрей Богдан сказал следователю ГБР, что о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и материалов СМИ.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо