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Espreso.tvОбществоВ ГБР заявили, что Богдан на допросе отрицал наличие доказательств контактов ОП с Россией

В ГБР заявили, что Богдан на допросе отрицал наличие доказательств контактов ОП с Россией


фото: suspilne
14 сентября во ГБР заявили, что экс-глава ОП Андрей Богдан заявления в интервью Дмитрию Гордону о контактах чиновников ОПГ с РФ пояснил информацией со СМИ

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Государственном бюро расследований рассказали, что следователь учреждения провел допрос Андрея Богдана качестве свидетеля по известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в четырехчасовом интервью Дмитрию Гордону.

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"Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства", - отметили в ГБР.

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Отмечается, что на официальном допросе ексголова офиса президента Андрей Богдан заявил, что информацией о контактах чиновников ОП с Россией не обладает и отметил, что подтверждений и доказательств этого у него нет.

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Андрей Богдан сказал следователю ГБР, что о возможных незаконных действиях украинских чиновников он узнал из открытых источников и материалов СМИ.

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