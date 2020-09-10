ГБР вызывает Богдана на допрос из-за заявлений в интервью Гордону о возможных договоренностях с РФ по поводу Крыма и авиасообщения

10 сентября, 2020, 15:09

Об этом сообщает ГБР.

"9 сентября 2020 г. в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов по поводу статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предвидены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля.

ГБР уже направило повестку о вызове в адрес его регистрации.

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