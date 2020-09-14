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Espreso.tvОбщество"Хочу поговорить и понять, в каком качестве меня вызвали": Богдан пришел на допрос в ГБР

"Хочу поговорить и понять, в каком качестве меня вызвали": Богдан пришел на допрос в ГБР


фото: rbc.ua
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Он пообщался с журналистами перед допросом, передает Общественное .

"Я хочу поговорить со следователем и понять, в каком качестве меня вызвали. На сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по моему интервью и информации, которую я там дал. Но дело, в котором меня вызывают, была зарегистрировано 19 августа, в тот момент, когда интервью еще не существовало и не планировалось ", - заявил Богдан.

По его словам, это может быть либо допрос по результатам интервью, или это допрос "в каком-то другой деле, которое уже давно существует, однако на него нет никакой ссылки в этом сообщении".

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"Угроз после интервью мне не поступало. Но история с сожженной Tesla - была угрозой. Две машины были сожжены в двух разных местах города Киева, которые привязываются к моему лицу и это была угроза мне как политику, как адвокату, как человеку , который обладает определенными знаниями ", - заявил он перед допросом.

Богдан убежден, что "без спецслужб организовать такую операцию невозможно".

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