"Хочу поговорить и понять, в каком качестве меня вызвали": Богдан пришел на допрос в ГБР
Он пообщался с журналистами перед допросом, передает Общественное .
"Я хочу поговорить со следователем и понять, в каком качестве меня вызвали. На сайте ГБР было сообщение, что меня вызывают по моему интервью и информации, которую я там дал. Но дело, в котором меня вызывают, была зарегистрировано 19 августа, в тот момент, когда интервью еще не существовало и не планировалось ", - заявил Богдан.
По его словам, это может быть либо допрос по результатам интервью, или это допрос "в каком-то другой деле, которое уже давно существует, однако на него нет никакой ссылки в этом сообщении".
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"Угроз после интервью мне не поступало. Но история с сожженной Tesla - была угрозой. Две машины были сожжены в двух разных местах города Киева, которые привязываются к моему лицу и это была угроза мне как политику, как адвокату, как человеку , который обладает определенными знаниями ", - заявил он перед допросом.
Богдан убежден, что "без спецслужб организовать такую операцию невозможно".
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