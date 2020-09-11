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Espreso.tvОбществоКозак: Украина согласилась пересмотреть постановление Рады о местных выборах

Козак: Украина согласилась пересмотреть постановление Рады о местных выборах


фото: kremlin.ru
Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о местных выборах

Об этом заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил на пресс-конференции по результатам 7-часовой встречи советников глав государств Норманского формата, сообщает " РБК-Украина ".

Он заявил, что по результатам встречи украинская делегация согласилась пересмотреть постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов в Украине 25 октября.

Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

По словам Козака, принятие Радой постановление о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, ведь указанные в постановлении условия проведения местных выборов противоречат минским договоренностям.

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Напомним, Россия добивается того, чтобы Рада постановлением утвердила проведение выборов в ОРДЛО.

  • Во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
  • 25 августа стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ по Донбасса Леонид Кравчук просил Верховную Раду проверить постановление о назначении местных выборов в Украине на соответствие закону о "особом статусе" Донбасса и Минским соглашениям
  • 31 августа Дмитрий Разумков заверил , что никаких постановлений, которые предлагали изменения в предыдущее решение ВР относительно проведения местных выборов не поступало от субъектов законодательной инициативы

 

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